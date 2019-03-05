Kılıçdaroğlu: "1 Nisan'dan itibaren CHP'li belediyelerde asgari ücret 2200 lira olacaktır" - MERSİN - Vahap Seçer'in Proje Tanıtım Toplantısı'na katılanlardan görüntüler - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıMERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer'in Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (2)
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