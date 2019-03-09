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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kemal Kılıçdaroğlu: ' Yolda yaparız tünelde, ama öyle parayla geçilen değil' Haberi

Kemal Kılıçdaroğlu: ' Yolda yaparız tünelde, ama öyle parayla geçilen değil' Haberi

Kalabalıktan detay

Belediye Başkanı Belediye Başkanlığı Yerel Seçimler Yerel Seçim Milletvekilliği 

-Kılıçdaroğlu konuşma

( MUĞLA ) Kemal Kılıçdaroğlu: " Yolda yaparız tünelde, ama öyle parayla geçilen değil"- "Üretmezseniz beka sorununuz vardır"- "Biz baharı tüm Türkiye'ye getireceğiz" - Kılıçdaroğlu partiden ayrılıp aday olanlara yüklendi MUĞLA

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ”Bir partiden milletvekili olunabilir, belediye başkanı olunabilir eyvallah. Ama bir belediye başkanı neden beni seçmediniz deyip başka bir yere gidiyorsa ahlaki değil, doğru değil bu” dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesi miting yapmak için Marmaris’e geldi. 19Mayıs Gençlik Meydanı’nda gerçekleşen mitingde partililere seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, partiden ayrılıp başka partilerden adaylıklarını açıklayanlara yüklendi. Partiden, ‘beni neden aday göstermediniz’ deyip ayrılmaları ahlaki bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Bir partiden milletvekili olunabilir, belediye başkanı olunabilir eyvallah. Ama bir belediye başkanı neden beni seçmediniz deyip başka bir yere gidiyorsa ahlaki değil, doğru değil bu. Önemli olan kurumsal yapıdır. Hepimiz şöyle ya da böyle gelip gideriz. Ama Gazi Mustafa Kemal’in emaneti yaşatmak, CHP’yi yaşatmak demokrasiyi güçlendirmek, hepimizin ortak görevidir. Ben olmazsam belediye başkanlığı olmaz, ben olmazsam milletvekilliği olmaz demek doğru değil. Asla doğru bulmuyorum, bu tür insanların topluma, beldeye, bir büyükşehire, bir ilçeye doğru dürüst hizmet edeceğine inanmıyorum. Bireysel çıkışları asla doğru bulmuyorum. Bizim kurumsal kimliğimiz var ve o şekilde yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

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