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27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Kemal Kılıçdaroğlu Şile’de muhtarlarla bir araya geldi

Kemal Kılıçdaroğlu Şile’de muhtarlarla bir araya geldi

Kılıçdaroğlu vatandaşlarla birlikte

Terörle Mücadele Basın Mensupları 

-Kılıçdaroğlunun konuşması

( İSTANBUL )- Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu’nun açıklamaları hakkında konuştu İSTANBUL

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şile’de muhtarlarla bir araya geldi. Programın ardından kendisine sorulan Ahmet Davutoğlu’nun ‘terörle mücadele konusunda bizi bugün eleştirenler, eski defterler açılırsa insan içine çıkamaz’ şeklindeki sözleri konusunda “yakından izliyoruz” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Şile’ye gelerek burada muhtarlarla bir araya geldi. Yaklaşık iki saat kadar süren etkinlikte Kılıçdaroğlu’na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Programın ardından Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlarla da bir araya geldi. Burada basın mensupları tarafından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Ahmet Davutoğlu’nun ‘terörle mücadele konusunda bizi bugün eleştirenler, eski defterler açılırsa insan içine çıkamaz’ şeklindeki açıklamaları soruldu. Kılıçdaroğlu bu soru karşısında, “Siz nasıl yakından izliyorsanız biz de yakından izliyoruz” cevabını verdi.
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