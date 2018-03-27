Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Afrin ve Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması Haberi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları
( ANKARA - 2)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "15 yıldır iktidardasın neden enerji sorununu çözmedin"- "Siz yüzde 60 oranında Rusya'ya bağımlıysanız (doğalgaz) sizin egemenliğiniz tehlikededir"- "Şehit yakınları arasında ayrım yapanlar vatan hainleridir"- "Şehidin sağcısı, solcusu olmaz"- "Afrin'e hava desteği olmadan girmenin doğru olmadığını ifade ettim"- "Ordunun kahramanlığını üstüne alamazsın"- "Şiddet dolayısıyla lokum dağıtanlara müdahaleyi doğru bulmuyoruz"- "Sen kimsin de üniversite öğrencilerini okutmayacaksın? Üniversiteler senin babanın malı mı?"