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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Afrin ve Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması Haberi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Afrin ve Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması Haberi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

( ANKARA - 2)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "15 yıldır iktidardasın neden enerji sorununu çözmedin"- "Siz yüzde 60 oranında Rusya'ya bağımlıysanız (doğalgaz) sizin egemenliğiniz tehlikededir"- "Şehit yakınları arasında ayrım yapanlar vatan hainleridir"- "Şehidin sağcısı, solcusu olmaz"- "Afrin'e hava desteği olmadan girmenin doğru olmadığını ifade ettim"- "Ordunun kahramanlığını üstüne alamazsın"- "Şiddet dolayısıyla lokum dağıtanlara müdahaleyi doğru bulmuyoruz"- "Sen kimsin de üniversite öğrencilerini okutmayacaksın? Üniversiteler senin babanın malı mı?"

Doğalgaz Öğrenciler 

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