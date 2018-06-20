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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kemal Kılıçdaroğlu: 'Kıraathane Türkiye'nin hangi sorununu çözer? İşsizliği mi çözecek, çiftçinin sorununu mu çözecek?'

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Kıraathane Türkiye'nin hangi sorununu çözer? İşsizliği mi çözecek, çiftçinin sorununu mu çözecek?'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

( ORDU ) Kemal Kılıçdaroğlu: "Kıraathane Türkiye'nin hangi sorununu çözer? İşsizliği mi çözecek, çiftçinin sorununu mu çözecek?"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Ne oldu da bugün Türkiye arpa, buğday, yulaf, et ithal ediyor"- "134 maddeden oluşan muhtarlık temel kanunu hazırladık"- "Türkiye'nin geleneksel üretimden çıkıp, katma değeri yüksek üretime geçmesi lazım"- "İnsan kaynakları bakanlığı kuracağız"- "İyi Parti'ye 15 vekil vererek demokrasiye kurulan kumpası bozduk"- "Para isteyen sensin, borç isteyen sensin ne kumpası?"

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