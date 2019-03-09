Kemal Kılıçdaroğlu: 'CHP’ye oy vermek uygarlığa oy vermektir” Haberi

( MUĞLA ) Kemal Kılıçdaroğlu: "CHP’ye oy vermek uygarlığa oy vermektir”- “Kadınlar kentte çalışacak yer bulamıyorlar ama kırsalda neredeyse gün 24 saati çalışıyorlar” - “Dünyanın en güzel beldesinde yaşıyorsunuz”- “Her şey üretmekten geçiyor” MUĞLA
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Dalaman’da Sosyal tesis açılışında konuştu
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