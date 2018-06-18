Kemal Kılıçdaroğlu: 'Bu seçimler sıradan bir seçim değildir. Bu seçimler bir kader seçimleridir' Haberi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları
( KIRIKKALE ) Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu seçimler sıradan bir seçim değildir. Bu seçimler bir kader seçimleridir"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Kırıkkale'yi bu hale getiren partiye neden oy verdiniz"- "Demokrasiyi iyi işletemezsek hepimiz kaybederiz"- "Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır bunu Türkiye'de 10 kişi biliyorsa o 10 kişiden birisi de benim."- "O hakime sesleniyorum. Onurun varsa o görevi bugün bırakırsın"