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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kemal Kılıçdaroğlu: 'Bu seçimler sıradan bir seçim değildir. Bu seçimler bir kader seçimleridir' Haberi

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Bu seçimler sıradan bir seçim değildir. Bu seçimler bir kader seçimleridir' Haberi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

( KIRIKKALE ) Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu seçimler sıradan bir seçim değildir. Bu seçimler bir kader seçimleridir"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Kırıkkale'yi bu hale getiren partiye neden oy verdiniz"- "Demokrasiyi iyi işletemezsek hepimiz kaybederiz"- "Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır bunu Türkiye'de 10 kişi biliyorsa o 10 kişiden birisi de benim."- "O hakime sesleniyorum. Onurun varsa o görevi bugün bırakırsın"

Kader Irak 

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