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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanları çalıştayında konuştu Haberi

Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanları çalıştayında konuştu Haberi

Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Dolar Milyar Dolar Milli Gelir 

-detaylar

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyon'un Sandıklı ilçesinde düzenlenen ve belediye başkanlarının katıldığı çalıştayda yaptığı konuşmada güven unsurundan bahsetti. Kılıçdaroğlu, devlete güvenden bahsederek, bunun sağlıklı toplumda olması gerektiğini belirtti.
Büyüme hızımızın binde 3'de kaldığını belirten Kılıçdaroğlu, milli gelirdeki düşüşten bahsederek "Milli gelirde düşüş 135 milyar dolar. Özellikle AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımızın bu milli geliri düşüşünü düşünmeliler. Kişi başına düşen milli gelir 10 bin 849 dolardan 9076 dolara düştü" dedi.
Faizlerin yüksekliğini anlatan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Güçlü devlet üreten devlettir. Her alanda üreten devlettir. Tarımda üreten, sanayide üreten, bilimde üreten devlet olunmalıdır. Üretip satmamız gerekirken ithal ediyoruz. Enflasyon aldı başını gidiyor" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına tavsiyelerini de sıralayarak, 'Yoksulların onurunu koruyun. Kişinin yoksul olması onun onurlu olmadığı anlamına gelmez. Ona her türlü yardımı yapın, afişe etmeden deşifre etmeden yardım edin. İsrafı önleyin, harcamalarınıza dikkat edin" dedi.
Belediyelerde sadece başkanın siyaset yapma hakkı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Onun dışında siyaset yapanları kapının önüne koyun" diye belirtti.

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