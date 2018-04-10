Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kemal Kılıçdaroğlu: ' 'Bay Kemal sen er meydanına gelmezsin' diyor. Er meydanının tespitini sana bırakıyorum. Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir'

Kemal Kılıçdaroğlu: ' 'Bay Kemal sen er meydanına gelmezsin' diyor. Er meydanının tespitini sana bırakıyorum. Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

( ANKARA - 3) Kemal Kılıçdaroğlu: " 'Bay Kemal sen er meydanına gelmezsin' diyor. Er meydanının tespitini sana bırakıyorum. Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Şeker üret Ortadoğu'ya sat. İngiliz, Fransız, Alman satacağına, sen sat"- "Bunları (şeker fabrikaları) kapatmak için koltuk ittifakı kurdular"

Fabrika Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı