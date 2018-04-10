Kemal Kılıçdaroğlu: ' 'Bay Kemal sen er meydanına gelmezsin' diyor. Er meydanının tespitini sana bırakıyorum. Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları
( ANKARA - 3) Kemal Kılıçdaroğlu: " 'Bay Kemal sen er meydanına gelmezsin' diyor. Er meydanının tespitini sana bırakıyorum. Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Şeker üret Ortadoğu'ya sat. İngiliz, Fransız, Alman satacağına, sen sat"- "Bunları (şeker fabrikaları) kapatmak için koltuk ittifakı kurdular"