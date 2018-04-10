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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kemal Kılıçdaroğlu: 'Anayasa Mahkemesi'ne çağrı yapıyorum; sizden bir an önce, nasıl olursa olsun bir karar bekliyoruz'

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Anayasa Mahkemesi'ne çağrı yapıyorum; sizden bir an önce, nasıl olursa olsun bir karar bekliyoruz'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

( ANKARA - 1) Kemal Kılıçdaroğlu: "Anayasa Mahkemesi'ne çağrı yapıyorum; sizden bir an önce, nasıl olursa olsun bir karar bekliyoruz"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Vatandaşın derdi varken siyasi partiler kavga ediyorsa burada başka bir sorun vardır demektir"- "Biz kavga ve gerginlikten yana değiliz"- "Enis Berberoğlu, hapiste kalsın diyorsanız verin kararınızı. Adalet arayacağız" ANKARA

Siyasi Partiler Toplantı Siyasi Parti Grup Toplantısı 


- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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