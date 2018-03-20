Kemal Kılıçdaroğlu: '18 Mart'ta camilerimizde hutbe okutuldu ama içinde Atatürk yok. Diyanet İşleri Başkanlığı'na seslenmek istiyorum; kurucunuz Atatürk'ü neden anmıyorsunuz?' Haberi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları
( ANKARA - 1) Kemal Kılıçdaroğlu: "18 Mart'ta camilerimizde hutbe okutuldu ama içinde Atatürk yok. Diyanet İşleri Başkanlığı'na seslenmek istiyorum; kurucunuz Atatürk'ü neden anmıyorsunuz?"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Her zamankinden daha fazla birlikte olmaya ihtiyacımız var"- "Defalarca Ortadoğu bataklığına girmeyin dedik"- "Suriye'de demokrasi yokmuş, sende de yok. Başkası gelip müdahale mi etsin?"- "Ordumuz siyasilerin hatalarını düzeltmeye çalışıyor"- "Milletin seçtiği belediye başkanını neden dışlıyorsun?"- "Diyanet İşleri Başkanlığı'na soruyorum, sizin kurucunuz Mustafa Kemal Atatürk'ü neden anmıyorsunuz?"