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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Keçiören Belediye Başkanı Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti Haberi

Keçiören Belediye Başkanı Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti Haberi

Turgut Altınok açıklama

( ANKARA ) ANKARA

Hastane 


- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hastanede ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

MHP Lideri Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi alan Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun genel itibarıyla iyi olduğunu belirtti.
(MH-
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