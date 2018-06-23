Kazada ölen İYİ Parti Samsun Milletvekili Adayı İbrahim Özyer Samsun’da defnedildi

-Cenaze töreninden detaylar

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun taşınması

--ARŞİV-

-Olay yerinden detaylar

-İYİ Parti Samsun Milletvekili Adayı İbrahim Özyer'in fotoğrafı



( SAMSUN -HD) SAMSUN



- Trafik kazasında hayatını kaybeden İYİ Parti Samsun Milletvekili Adayı ve eski MHP Samsun İl Başkanı İbrahim Özyer, Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı. Ankara’da 30 Mayıs tarihinde gerçekleştireceği aday tanıtım toplantısına katılmak için gece saatlerinde Samsun’dan yola çıkan ve İYİ Parti heyetini taşıyan araç, Kırıkkale’de kaza yaptı. Samsun 2. sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer'in oğlunun kullandığı araç, Balışeyh mevkiinde şarampole yuvarlanırken, kazada İYİ Parti İl Başkanı Ömer Süslü, milletvekili adayları İbrahim Özyer, Önder Fatih Şenol, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Recep Güleroğlu ve aracı kullanan İbrahim Özyer'in oğlu Alper Özyer yaralandı. Yaralanan ve Ankara Başkent Üniversitesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören İbrahim Özyer, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mali Müşavir Özyer için memleketi Samsun’da partisinin bahçesinde tören düzenlendi.

Törene İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener de katıldı.

Parti bahçesinde alınan helalliğin ardından, Özyer’in naaşı Büyük Cami’ye getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından İbrahim Özyer, aile kabristanlığına defnedildi. Cenazeye, Samsun Valisi Osman Kaymak, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin, AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.



