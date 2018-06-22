"Kaybedenler anket şirketleri olacak" - BİLECİK - Kahvaltıdan detaylar - TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün'ün açıklaması "Kaybedenler anket şirketleri olacak" - TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün: - "Bu seçimlerde aslında öncelikle Bilecik kazanacak, Türkiye kazanacak ama kaybedenler de olacak. Kaybedenler de anket şirketleri olacak"BİLECİK (AA) - TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, "Bu seçimlerde aslında öncelikle Bilecik kazanacak, Türkiye kazanacak ama kaybedenler de olacak. Kaybedenler de anket şirketleri olacak." dedi. Tüzün, Piletözü Göleti'ndeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Muharrem İnce'nin Bilecik 'i çok iyi bildiğini söyledi.
Yalova Milletvekili ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, aynı zamanda Bilecik sevdalısı olduğunu, kentin ilçe, belde ve köylerini en az kendileri kadar bildiğini ifade eden Tüzün, şöyle konuştu:"Bu kampanya döneminde zaman zaman onun seçim mitinglerine, kampanyalarına destek verdim. Bir önceki seçimleri en doğru bilen anket firması, Murat Gezici'nin anket firması dün akşam yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını ve ikinci turda Türkiye Cumhuriyeti 13'üncü dönem Cumhurbaşkanlığını Muharrem İnce'nin kazanacağını ilan etti. Buna ben de inanıyorum. Bu seçimlerde aslında öncelikle Bilecik kazanacak, Türkiye kazanacak ama kaybedenler de olacak. Kaybedenler de anket şirketleri olacak."Tüzün, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında kendisinin de iyi bir göreve gelebileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:"Ben Millet İttifakı'nın parlamentodaki milletvekili sayısının Cumhur İttifakı'ndan fazla olacağına inanıyorum. Dolayısıyla 'Köprü geçerken at değiştirilmez' diye bir laf var, bunu biraz zamana bırakalım. Ama şuna inanıyorum; Bilecik halkı bizi seçimde tercih ettiğinde daha yüksek makamlarda daha üst makamlarda olacağıma inanıyorum. İstanbul mitingi tüm Türkiye'ye mal olacak bir miting. Dün İzmir'deki miting 2 milyon kişiye göre ayarlanmıştı. Dün gördük ki 1,5 milyon kişi daha vardı. Polis kayıtlarına göre İzmir'de 3 milyon 200 bin kişi vardı. Cumartesi günkü mitingin çok daha kalabalık olacağını, çok daha fazla katılım olacağına inanıyorum. Yarın tüm Türkiye'nin gözü kulağının orada olacağına inanıyorum."Toplantıya, CHP Bilecik ikinci sıra milletvekili adayı Faik Akarkarasu da katıldı.