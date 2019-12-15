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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Kasapoğlu: 'Yeni bir ruhla, güçlü bir heyecanla yolumuza devam edeceğiz' - ANKARA Haberi

Kasapoğlu: 'Yeni bir ruhla, güçlü bir heyecanla yolumuza devam edeceğiz' - ANKARA Haberi

Kasapoğlu: "Yeni bir ruhla, güçlü bir heyecanla yolumuza devam edeceğiz" - ANKARA - AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı'nda 7. Olağan Kongre Delege seçimi için kurulan sandıklar - AK Parti üyelerinin oy kullanması - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun basın toplantısı - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Bakan Varank ve Bakan Kasapoğlu'nun ayrılmasıANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Olağan Kongre Delege seçimine katıldı.
(2)Kasapoğlu: "Biz hırslarımızla, biz yanlış düşüncelerle, duygularla değil biz inancımızla, biz gelecek davamız, kaygılarımız çerçevesinde hareket ediyoruz"Kasapoğlu: "Yenilenerek, güçlenerek, yeni bir ruhla, güçlü bir heyecanla yolumuza devam edeceğiz"

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