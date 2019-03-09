Kasapoğlu: 'Türkiye'nin tökezlemesini bekleyen emparyalistleri sevindirmeyelim' - ELAZIĞ Haberi

Kasapoğlu: "Türkiye'nin tökezlemesini bekleyen emparyalistleri sevindirmeyelim" - ELAZIĞ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun vatandaşları selamlaması - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıELAZIĞ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, partisinin düzenlediği mitingde halka hitap etti.
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