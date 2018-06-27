Karayalçın: 'Bizim için önemli olan partimizin bütünlük içinde yerel seçimlere hazırlanmasıdır' - ANKARA
Karayalçın: "Bizim için önemli olan partimizin bütünlük içinde yerel seçimlere hazırlanmasıdır" - ANKARA - Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın konuşması - Karayalçın: - "Bizim için önemli olan partimizin bütünlük içinde yerel seçimlere hazırlanmasıdır"ANKARA (AA) - Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın gazetecilere açıklamalarda bulundu. Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın:"Bizim için önemli olan partimizin bütünlük içinde yerel seçimlere hazırlanmasıdır" dedi.