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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Karamollaoğlu, Samsun programını uçak bulamadığı ve TV’den teklif aldığı için iptal etti

Karamollaoğlu, Samsun programını uçak bulamadığı ve TV’den teklif aldığı için iptal etti

Meydandan detay

Sosyal Medya Bayramlaşma Ulusal Kanal Milletvekili Genel Başkan 

-Bayramlaşmadan detay
-Akkiraz'ın konuşması
-Genel görüntü

( SAMSUN ) -- Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Akkiraz:- “Vatandaşlar, genel başkanımızı evlerinde izleyebilirler” SAMSUN

- Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Samsun programını geri dönüş uçağı bulamadığı ve özel bir ulusal kanaldan program teklifi aldığı için iptal etti. Saadet Partisi, günler öncesinden Samsun’da yapacağı programı duyurmuş, şehrin belli yerlerinde de astıkları afişlerle programı duyurmuşlardı. Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, bayramın 2. günü vatandaşlarla bayramlaşıp, halka hitap edecekti. Karamollaoğlu’nun programı ulusal bir kanaldan program teklifi aldığı ve İstanbul’a dönüş uçağı bulamadığı için iptal oldu. “Vatandaşlar, genel başkanımızı evlerinde izleyebilirler” Konu hakkında açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Saadet Partisi Samsun 1. Sıra Milletvekili Adayı İsmail Hakkı Akkiraz, “Bu seçimlerde özellikle televizyonlar ve sosyal medyanın etkinliği çok önemli. Bugün için bazı ulusal televizyonlar Sayın Karamollaoğlu’na program teklifinde bulundular. Bu akşam ulusal bir kanalda programa katılacak. Neticede bu televizyonda yapılacak program üzerinden Samsunlulara hitap etme yoluna gidildi. Bunun için de Samsun programı, gelen teklifler üzerine yapılamamış oldu. Uçak bulamaması konusu teknik konular. Neticede olan oldu. Genel başkanımız bu sebeplerden dolayı Samsun’a gelemedi. Buraya geldikten sonra İstanbul’a gidecek bir intikal imkanı olsaydı, tahmin ediyorum Samsun programı yapılacaktı. Arkadaşlarımızla konuşuyoruz, genel başkanımızın daha sonradan buraya gelmesi için çalışıyoruz. Ama program da sıkışık. Genel başkanımızın gelip gelmemesi elbette önemli ama ancak ulusal bir televizyonda ulusa hitap edecek konuşmalarını Samsunlu hemşerilerimizin de evlerinde rahat bir şekilde çaylarını yudumlayarak dinlemelerini buradan davet ediyorum” dedi.
Saadet Partisi’nin bayramlaşma programı Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda milletvekili adaylarının katılımıyla gerçekleşti. Vatandaşlarla bayramlaşan adaylar, seçimler hakkındaki düşüncelerini vatandaşlara aktardılar. (ED-MAY-
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