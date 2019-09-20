Karamollaoğlu: 'Farklı fikirler barış içerisinde gündeme getirilirse ülkede huzur olur' - ANKARA
Karamollaoğlu: "Farklı fikirler barış içerisinde gündeme getirilirse ülkede huzur olur" - ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kürsüye gelişi - Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun konuşması"Farklı fikirler barış içerisinde gündeme getirilirse ülkede huzur olur" - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Genel Başkanlar Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu görüşme sonunda açıklamalarda bulundu.
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