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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Karamollaoğlu: 'Erbakan Hocamız hayatta olsaydı, kendisini falakaya yatırırdı'

Karamollaoğlu: 'Erbakan Hocamız hayatta olsaydı, kendisini falakaya yatırırdı'

Temel Karamollaoğlu'nun salona gelmesi

Politika Genel Seçimler Yerel Seçimler Yerel Seçim Basın Mensupları 

-Karamollaoğlu'nun açıklamaları
-Basın mensuplarının soru sorması
-Salondan görüntüler

( ADANA ) Karamollaoğlu: "Erbakan Hocamız hayatta olsaydı, kendisini (Fatih Erbakan) falakaya yatırırdı"- "Yerel seçimlerde ittifak söz konusu değil"- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Adana’da basın mensuplarıyla bir araya geldi ADANA

- Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın Refah Partisi’ni yeniden kurma girişimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Ancak yapacak bir şey yok. Demokrasilerde böyle şeyler var. Erbakan hocamızın oğlu, kendisini de severiz böyle bir girişimde bulundu. Eğer Erbakan hocamız hayatta olsaydı, herhalde kendisini falakaya yatırırdı" şeklinde konuştu.
Karamollaoğlu Adana’da basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kentteki bir otelde düzenlenen basın buluşmasında açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, yerel seçimlerin, genel seçimler gibi ülke politikalarını değiştiren seçimler olmadığını belirterek, “Yeni bir sistemin uygulanmaya başlamasından sonraki yapılan ilk yerel seçimler olduğu için, çok büyük önem arz ediyor. Çünkü yerel seçimler halka en yakın olan kişi ve kurumların seçildiği seçimler oluyor” dedi.
İttifakların aynen devam edip etmeyeceği konusunun gündemi oldukça meşgul ettiğini belirten Karamollaoğlu, yerel seçimlerdeki ittifak konusunda tavırların net olduğunu belirterek, “Yerel seçimlerde, 24 Haziran Genel Seçimleri’ndeki gibi bir ittifakın olmadığını ve olamayacağını söyledik. Çünkü adı üstünde yerel seçimler. Seçim bölgelerinde bulunan teşkilatlarımızın diğer parti teşkilatlarıyla dirsek temasında bulunabileceğini de söylemiştik. Bununla ilgili bazı gelişmeler oluyor ancak bunları konuşmak için daha erken” ifadelerini kullandı. Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın, Refah Partisi’ni yeniden kurma girişimleriyle ilgili düşüncesini açıklayan Karamollaoğlu, “Yeni bir partinin kurulması ve bunun tartışılması bizim gündemimizde yok. Doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Ancak yapacak bir şey yok. Demokrasilerde böyle şeyler var. Erbakan hocamızın oğlu, kendisini de severiz böyle bir girişimde bulundu. Eğer Erbakan hocamız hayatta olsaydı, herhalde kendisini falakaya yatırırdı” şeklinde konuştu.

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