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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Karamollaoğlu: 'Disiplinsiz bir eğitim öğretim dönemi, disiplinsiz çocukların yetişmesine vesile olur' - ANKARA

Karamollaoğlu: 'Disiplinsiz bir eğitim öğretim dönemi, disiplinsiz çocukların yetişmesine vesile olur' - ANKARA

Karamollaoğlu: "Disiplinsiz bir eğitim öğretim dönemi, disiplinsiz çocukların yetişmesine vesile olur" - ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasıSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Disiplinsiz bir eğitim öğretim dönemi, disiplinsiz çocukların yetişmesine vesile olur"ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Disiplinsiz bir eğitim öğretim dönemi, disiplinsiz çocukların yetişmesine vesile olur." dedi.
Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İslam aleminin Mevlid - i Nebi Haftası'nı tebrik ederek, Hz.Muhammed'in, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini belirtti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir mevlit töreninde düzenlenen terör saldırısına değinen Karamollaoğlu, bu saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayan Karamollaoğlu, savaşlarda en büyük zararı çocukların gördüğüne işaret ederek, "Yemen'de bombalardan kurtulan çocuklar, açlıktan hayatını yitiriyor ve dünya bu duruma sessiz kalıyor." diye konuştu.
Karamollaoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri de tebrik etti ve öğretmenliğin ulvi bir meslek olduğunu söyledi.

Eğitim ve öğretimde disiplinin önemine değinen Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullanıldı:"Öğretmenlerin her zaman çocukları elbette şefkatle kucaklamaları icap eder ama yeri geldiği zamanda ben öğretmenin çocuğu uyarması, biraz ileri giderek azarlaması gerektiğine inanıyorum. Ama öyle bir ortamdayız ki şimdi aileler bile pusulayı şaşırdı. 'Ben çocuğuma laf ettirmem.', ettirmezsen o çocuk sana, bu millete ve kendisine hayırlı olmaz. Disiplinsiz bir eğitim öğretim dönemi, disiplinsiz çocukların yetişmesine vesile olur. O zaman da içinde bulunduğumuz bu şartlardan bizi kurtaracak o çok zeki beyinlerin ülkemizde kalıp bu memlekete hizmet etmesine imkan doğmaz." - AİHM'in Demirtaş kararıTemel Karamollaoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili kararına yönelik sözlerini, "Sayın Cumhurbaşkanı cezaevine düştüğü zaman 'muhtar olamazsın' söylendiğinde AHİM'e gitmişti. Bugün diyor ki AHİM kararını tanımam, tanımayabilirsin. Ben AHİM'in her zaman isabetli karar verdiğini söylemem ama bir konuda bir karar verilmişse, bu konu üzerinde hükümetin ciddiyetle durması icap eder. Çünkü kendi itibarını o kararlarla ölçüyorlar dışarıda. Birine uymayabilirsiniz ama bu kural haline gelirse Türkiye'de, hukuk mekanizması işlemiyor manasına gelir ve bunu da kimse unutmaz." şeklinde değerlendirdi.

Terör Saldırısı Basın Toplantısı Öğretmenler Öğretmen Hükümet 

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