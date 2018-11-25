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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Karamollaoğlu: 'Biz Batı hayranı değiliz' - ADANA

Karamollaoğlu: 'Biz Batı hayranı değiliz' - ADANA

Karamollaoğlu: "Biz Batı hayranı değiliz" - ADANA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması"Biz Batı hayranı değiliz" - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Biz Batı hayranı değiliz. Ben kendi ülkemizin değerlerinin, eğer sahip çıkılırsa Batı'nın değerlerinden üstün olduğuna inanıyorum. Ahlaki değerler için özellikle bunu söylüyorum" - "(Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisini kurması) Erbakan Hocamızın oğlu severiz de kendisini ama böyle bir girişim, eğer Erbakan Hoca olsaydı herhalde falakayı yerdi zannediyorum"ADANA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz Batı hayranı değiliz. Ben kendi ülkemizin değerlerinin, eğer sahip çıkılırsa Batı'nın değerlerinden üstün olduğuna inanıyorum. Ahlaki değerler için özellikle bunu söylüyorum." dedi.
Karamollaoğlu, kentteki bir otelde düzenlenen "Basın Buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde Türkiye'de önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Karamollaoğlu, "Böyle bir değişiklikten sonra yapılacak mahalli seçimler önem arz ediyor." diye konuştu.
Karamollaoğlu, bu dönemde belediyelerin daha fazla önem taşıdığını anlatarak, "Farklı bir dönemdeyiz, farklı şartlardayız. Uluslararası sahada Türkiye'nin itibarı giderek zayıflıyor." iddiasında bulundu.AB ile ilişkilerden bahseden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:"Biz Batı hayranı değiliz. Ben kendi ülkemizin değerlerinin, eğer sahip çıkılırsa Batı'nın değerlerinden üstün olduğuna inanıyorum. Ahlaki değerler için özellikle bunu söylüyorum. Ancak o değerler kaybolduğu zaman toplumda bir kimlik krizi rahatlıkla yaşanabiliyor. Buna da ne yazık ki şahit oluyoruz." - "İttifakın söz konusu olmadığını ve olamayacağını söyledik"Karamollaoğlu, yerel seçimlere ilişkin tavırlarını daha önce açıkladıklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu seçimlerde, genel seçim gibi bir ittifakın söz konusu olmadığını ve olamayacağını söyledik. Adı üstünde mahalli seçimler. Ancak şunu da ifade ettik, seçim bölgeleri bazında, o bölgelerde bulunan teşkilatlarımız dirsek temasında bulunabilirler. Bunu da çok açık ve net olarak söylemiştik. Bununla ilgili bir takım gelişmeler var ama erken şu anda, çünkü seçime 4 aydan daha uzun bir zaman var." - Yeniden Refah Partisi'nin kurulmasıTemel Karamollaoğlu, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın, "Yeniden Refah Partisi " adıyla parti kurmasına ilişkin bir soruya şu cevabı verdi:"Yeni bir partinin kurulmasına ilişkin gündemimizde tartışma diye bir şey yok. Allah selamet versin. Erbakan Hocamızın oğlu, severiz de kendisini ama böyle bir girişim, eğer Erbakan Hoca olsaydı, herhalde falakayı yerdi zannediyorum. Karar vermişler, yürürler. Demokrasilerde bu var."

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