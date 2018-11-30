Karaman’da AK Parti belediye başkan adayını tanıttı

-Başkan Ertuğrul Çalışkan'ın konuşması

-Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin



( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman'da AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin için aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan başkan adayı Şahin, "Bu görevi hep birlikte, sizlerin destekleriyle layıkıyla yerine getirmeyi Rabbimden nasip etmesini diliyorum” dedi.

AK Parti Karaman İl Teşkilatı, düzenlediği basın toplantısıyla başkan adayını tanıttı. Aday tanıtım toplantısına, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, mevcut Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Atabay ile Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin ve partililer katıldı.

İl Başkanı Mehmet Er ve Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, yaptıkları konuşmada, bugüne kadar gösterdiği emek ve hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a teşekkür etti. Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ise yaptığı konuşmada, ''Cenabı Allah insana neyi nasip ederse onu yaşarmış. Ben bu şehirde il genel meclisi üyeliği, il genel meclis başkanlığı, belediye başkan yardımcılığı daha sonra da belediye başkanlığı yaparak bunun onurunu yaşadım. Ama bir şeyle AK Parti ailesiyle birlikte yol almak, bu ülkeye hizmet etmek ve Cumhurbaşkanımızla birlikte 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için hep birlikte Allah rızası için yürüdük. Şunu net bir şekilde ifade edeyim, yola tekrar yeniden yürüyoruz. Asla yolda durmak, duraksamak yok” dedi.

Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin de yaptığı konuşmada, "31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile Karaman Belediye Başkan Adaylığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bize güvenen, katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu görevi hep birlikte, sizlerin destekleriyle layıkıyla yerine getirmeyi Rabbimden nasip etmesini diliyorum. Dua ve desteklerinizi bekliyorum. Belediyecilik, millete hizmetin ilk kapısıdır. Karaman’a hizmet için çıktığımız bu yolda medeniyetler inşa etmiş bir milletin varisleri olarak tarihi misyonuna uygun medeni bir şehir inşa etmek misyonumuz olacaktır. AK Parti’nin belediyecilik birikimi hiçbir siyasi partide yoktur. Belediyecilik konusunda öncüyüz. Bugüne kadar bizden önceki belediye başkanlarımız her ne yaptılar ise insan için yaptılar. Biz göreve geldiğimizde her ne yapacaksak, insan için yapacağız. Bizim daha en baştan söylediğimiz şudur: 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Göreve geldiğimizde şehirlerimizin ve insanlarımızın sorunlarını çözmeye kararlı şekilde devam edeceğiz. Büyük projelerimiz olacak. Mevcut devam eden projeleri hızla tamamlayacağız, yeni projelere başlayacağız. Bunun yanında, katılımcı, vizyoner, girişimci belediyecilik anlayışını daha da güçlü hale getireceğiz. Şehrin sakinlerine daha fazla ilgi duyan, onlarla yakın diyalog içinde iç içe olan, dokunan, etkileyen çalışmalara ağırlık vereceğiz. Bizim AK Partili bir belediye olarak hedefimiz; Karamanımızın demokratik, güçlü, müreffeh ve saygın Türkiye’ye layık bir şehir olmasını sağlamaktır” diye konuştu.



