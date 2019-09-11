Karalar: 'Cumhurbaşkanımıza gergin havanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için şükranlarımızı sunuyoruz' - ANKARA
Karalar: "Cumhurbaşkanımıza gergin havanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için şükranlarımızı sunuyoruz" - ANKARA - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın açıklaması - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açıklaması - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in açıklamasıANKARA (AA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım