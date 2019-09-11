Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karalar: 'Cumhurbaşkanımıza gergin havanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için şükranlarımızı sunuyoruz' - ANKARA

Karalar: 'Cumhurbaşkanımıza gergin havanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için şükranlarımızı sunuyoruz' - ANKARA

Karalar: "Cumhurbaşkanımıza gergin havanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için şükranlarımızı sunuyoruz" - ANKARA - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın açıklaması - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açıklaması - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in açıklamasıANKARA (AA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

İlgili Foto Galeriler
Beştepe’de büyükşehir başkanları toplantısıBeştepe’de büyükşehir başkanları toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Erdoğandan Bahçeliye ZiyaretErdoğandan Bahçeliye Ziyaret
İmamoğlundan Anıtkabir Ziyaretiİmamoğlundan Anıtkabir Ziyareti
Sahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk EdiyorSahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı