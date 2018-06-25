Karaaslan: 'Türkiye demokrasisi kazandı' - SAMSUN Video
Karaaslan: "Türkiye demokrasisi kazandı" - SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın görüntüsü - Karaaslan'ın açıklamaları - "Türkiye demokrasisi kazandı" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: "Türkiye kazandı, Türkiye demokrasisi kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapacağız hizmetlerle tüm Türkiye kazandı" - "Bugün seçim sonuçları açıklanmaya başlandığında bazı siyasilerin yaptığı açıklamalar hakikaten güzel sonucu gölgelemeye yetmeyecek" - "Bugün bizim bundan kazancımız çok büyük, kazanan sadece AK Parti değil, cumhurbaşkanımıza oy verenler değil, aynı zamanda kazanan şahlanan Türkiye ile birlikte geleceğimiz olacak"SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan,"Türkiye kazandı, Türkiye demokrasisi kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapacağız hizmetlerle tüm Türkiye kazandı." dedi. Karaaslan, AA muhabirine, seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.AK Parti'nin 13'üncü seçimden de başarı şekilde çıktığına işaret eden Karaaslan, "Türkiye kazandı, Türkiye demokrasisi kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapacağız hizmetlerle tüm Türkiye kazandı. Hayırlı, uğurlu olsun. Bu seçim sonuçlarını sahada seçim çalışmaları yaparken tahmin ediyorduk ve tahminlerimiz tutmuş oldu. Bu sonuçlarla beraber Türkiye'nin şahlanış dönemi başlıyor." ifadesini kullandı. - Anadolu Ajansı'na yönelik saldırılarKaraaslan, Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin çok değerli kurumlarından bir tanesi olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün seçim sonuçları açıklanmaya başlandığında bazı siyasilerin yaptığı açıklamalar hakikaten güzel sonucu gölgelemeye yetmeyecek. Devletin kurumlarına bizim her zaman güvenmemiz gerekiyor, biz öyle yapıyoruz. Anadolu Ajansı'nın aldığı bilgi sandık başındaki müşahitlerin ıslak imza ile imzalamış oldukları tutanaklardır. Dolayısı millete güvenmek lazım, devlete güvenmek lazım, devletin kurumuna güvenmek lazım. Hiç bir açıklamanın bu güzel sonucu gölgelemesine izin vermemek lazım."Türk milletinin bu seçimlerde demokratik hakkını çoğunluğun katılımı ile gerçekleştirdiğini vurgulayan Karaaslan, "Hakikaten bu anlamda dünyaya da demokrasi tecrübesini her geçen gün daha da güçlendirerek göstermiştir. Bugün bizim bundan kazancımız çok büyük, kazanan sadece AK Parti değil, cumhurbaşkanımıza oy verenler değil, aynı zamanda kazanan şahlanan Türkiye ile birlikte geleceğimiz olacak." şeklinde konuştu.