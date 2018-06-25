Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Karaaslan: 'Türkiye demokrasisi kazandı' - SAMSUN

Karaaslan: 'Türkiye demokrasisi kazandı' - SAMSUN

Karaaslan: "Türkiye demokrasisi kazandı" - SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın görüntüsü - Karaaslan'ın açıklamaları - "Türkiye demokrasisi kazandı" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: "Türkiye kazandı, Türkiye demokrasisi kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapacağız hizmetlerle tüm Türkiye kazandı" - "Bugün seçim sonuçları açıklanmaya başlandığında bazı siyasilerin yaptığı açıklamalar hakikaten güzel sonucu gölgelemeye yetmeyecek" - "Bugün bizim bundan kazancımız çok büyük, kazanan sadece AK Parti değil, cumhurbaşkanımıza oy verenler değil, aynı zamanda kazanan şahlanan Türkiye ile birlikte geleceğimiz olacak"SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan,"Türkiye kazandı, Türkiye demokrasisi kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapacağız hizmetlerle tüm Türkiye kazandı." dedi.
Karaaslan, AA muhabirine, seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.AK Parti'nin 13'üncü seçimden de başarı şekilde çıktığına işaret eden Karaaslan, "Türkiye kazandı, Türkiye demokrasisi kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapacağız hizmetlerle tüm Türkiye kazandı. Hayırlı, uğurlu olsun. Bu seçim sonuçlarını sahada seçim çalışmaları yaparken tahmin ediyorduk ve tahminlerimiz tutmuş oldu. Bu sonuçlarla beraber Türkiye'nin şahlanış dönemi başlıyor." ifadesini kullandı. - Anadolu Ajansı'na yönelik saldırılarKaraaslan, Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin çok değerli kurumlarından bir tanesi olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün seçim sonuçları açıklanmaya başlandığında bazı siyasilerin yaptığı açıklamalar hakikaten güzel sonucu gölgelemeye yetmeyecek. Devletin kurumlarına bizim her zaman güvenmemiz gerekiyor, biz öyle yapıyoruz. Anadolu Ajansı'nın aldığı bilgi sandık başındaki müşahitlerin ıslak imza ile imzalamış oldukları tutanaklardır. Dolayısı millete güvenmek lazım, devlete güvenmek lazım, devletin kurumuna güvenmek lazım. Hiç bir açıklamanın bu güzel sonucu gölgelemesine izin vermemek lazım."Türk milletinin bu seçimlerde demokratik hakkını çoğunluğun katılımı ile gerçekleştirdiğini vurgulayan Karaaslan, "Hakikaten bu anlamda dünyaya da demokrasi tecrübesini her geçen gün daha da güçlendirerek göstermiştir. Bugün bizim bundan kazancımız çok büyük, kazanan sadece AK Parti değil, cumhurbaşkanımıza oy verenler değil, aynı zamanda kazanan şahlanan Türkiye ile birlikte geleceğimiz olacak." şeklinde konuştu.

Kazancı Muhabir Cumhurbaşkanı Şahit Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Meclis'te dikkat çeken vekiller!Meclis'te dikkat çeken vekiller!
Türkiye Genelinde Kutlamalar Başladı!Türkiye Genelinde Kutlamalar Başladı!
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Alişan ve Buse Varol evlendi! İşte düğünden ilk karelerAlişan ve Buse Varol evlendi! İşte düğünden ilk kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı