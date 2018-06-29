Kalkınma Bakanı Elvan ve AK Parti Mersin milletvekilleri mazbatasını aldı

-Vekillerin görüntüsü

-Bakan Elvan'ın geliş görüntüsü

-Bakan Elvan ve protokolün görüntüsü

-Elvan'ın konuşması

-Mazbataların verilmesi

-Fotoğraf çekimi



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'de, 24 Haziran genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçilen, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşkın düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Mersin Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, AK Parti'li milletvekilleri mazbatalarını Mersin İl Seçim Kurulu Başkanı Sebahattin Aras'tan aldı. Törende açıklamalarda bulunan Elvan, "İl seçim kurulu başkanımıza, ilçe seçim kurulu başkanlarımıza, yüksek seçim kurulu başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Milletvekili seçilen tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah birlik içerisinde huzur içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Böyle bir süreci başarılı bir şekilde tamamladık" dedi.

Aras ise, seçim öncesi ve sonrasında kanun dışı hiçbir olayın yaşanmadığını belirterek, "Bu ortamı sağlayan siyasi partilere, valimize ve emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Tören, mazbataların AK Parti Mersin milletvekillerine verilmesinin ardından sona erdi.

