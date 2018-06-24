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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Kalkınma Bakanı Elvan: 'Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir'

Kalkınma Bakanı Elvan: 'Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir'

Bakan Elvan'ın oy kullanacağı liseye gelmesi

Lyon Siyasi Partiler Siyasi Parti Allah Basın Mensupları 

-Oyunu kullanması
-Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapması
-okulda oy kullanan yaşlılardan görüntüler

( MERSİN ) Kalkınma Bakanı Elvan: "Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir" MERSİN

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, seçimle Türkiye'nin bir demokrasi şöleni yaşadığını belirterek, "Bu seçimle birlikte Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir" dedi.
Bakan Elvan, oyunu Mersin'in Erdemli ilçesindeki Erdemli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 1186 nolu sandıkta kullandı. Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Elvan, "Bugün Türkiye için çok önemli bir gün. Yine demokrasimizin güçleneceği, istikrarımızın daha da güçleneceği bir dönem olacağını düşünüyorum. 50 milyonun üzerinde seçmenimiz bugün özgür bir şekilde sandıklara gidip oylarını kullanıyor. Ben buradan bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Milletimiz kararını verecektir. Vatanımıza, milletimize sonuçların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Türkiye'nin büyük ve güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Bakan Elvan, "İnşallah bu seçimle birlikte Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Tüm siyasi partilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bugün bir demokrasi bayramı, demokrasi şöleni. Bu şöleni tüm siyasi partilerimiz birlikte kutluyorlar, milletimiz kutluyor. Vatandaşlarımız da oylarını vererek, kararını bugün verecekler. Tekrar vatanımız ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Elvan, oy verme işlemi öncesinde ve sonrasında vatandaşlarla tokalaşıp, hal hatır sordu.
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