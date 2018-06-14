Kalkınma Bakanı Elvan, huzurevi sakinlerinin bayramlarını kutladı - MERSİN
- Kalkınma Bakanı Elvan’ın alışveriş merkezi ziyaretinden detaylar - Bakan Elvan, vatandaşlarla sohbet ederken - Bakan Elvan’ın huzurevi ziyaretinden görüntüler - Bakan Elvan, huzurevi sakinleriyle sohbet ederken - Bir huzurevi sakininin ut çalarak türkü söylemesi - Bakan Elvan’ın mezarlık ziyaretinden detaylar - Bakan Elvan ile ailelerin görüşmesi - Mezarlıktan detaylarMERSİN - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin 'deki programı kapsamında, merkez Toroslar ilçesindeki Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi'ne ziyarette bulunarak, huzurevi sakinlerinin bayramlarını kutladı, çiçek ve hediye takdim etti.