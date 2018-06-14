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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kalkınma Bakanı Elvan, huzurevi sakinlerinin bayramlarını kutladı - MERSİN

Kalkınma Bakanı Elvan, huzurevi sakinlerinin bayramlarını kutladı - MERSİN

- Kalkınma Bakanı Elvan’ın alışveriş merkezi ziyaretinden detaylar - Bakan Elvan, vatandaşlarla sohbet ederken - Bakan Elvan’ın huzurevi ziyaretinden görüntüler - Bakan Elvan, huzurevi sakinleriyle sohbet ederken - Bir huzurevi sakininin ut çalarak türkü söylemesi - Bakan Elvan’ın mezarlık ziyaretinden detaylar - Bakan Elvan ile ailelerin görüşmesi - Mezarlıktan detaylarMERSİN - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin 'deki programı kapsamında, merkez Toroslar ilçesindeki Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi'ne ziyarette bulunarak, huzurevi sakinlerinin bayramlarını kutladı, çiçek ve hediye takdim etti.

Alışveriş Mezarlık Ziyareti Alışveriş Merkezi 

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