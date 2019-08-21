Kalın: 'Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır' - ANKARA
Kalın: "Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(3)Kalın: (Orman yangınları) "Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır. Böyle bir şey asla söz konusu değildir."
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