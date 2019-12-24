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24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Kalın: ''Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam edeceğiz'' - ANKARA

Kalın: ''Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam edeceğiz'' - ANKARA

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
(3)Kalın: ''Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Libya halkını kendi başına bırakamayız.''Kalın: ''Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Libya halkını kendi başına bırakamayız.''

Basın Toplantısı Toplantı Hükümet Irak 

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