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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kalın: 'Türklerin maruz kaldığı imaj saldırısına Rus dostlarımız da sık sık maruz kaldığını biliyoruz' - ANKARA

Kalın: 'Türklerin maruz kaldığı imaj saldırısına Rus dostlarımız da sık sık maruz kaldığını biliyoruz' - ANKARA

Kalın: "Türklerin maruz kaldığı imaj saldırısına Rus dostlarımız da sık sık maruz kaldığını biliyoruz" - ANKARA - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Türkiye - Rusya ilişkileri temalı sempozyumun açılışı - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması - Plaket takdimleri - Toplu fotoğraf çekimiANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde düzenlenen Türkiye - Rusya ilişkileri temalı sempozyumun açılışında konuştu.

Çekim Saldırı 

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