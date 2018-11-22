Kalın: 'Türklerin maruz kaldığı imaj saldırısına Rus dostlarımız da sık sık maruz kaldığını biliyoruz' - ANKARA
Kalın: "Türklerin maruz kaldığı imaj saldırısına Rus dostlarımız da sık sık maruz kaldığını biliyoruz" - ANKARA - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Türkiye - Rusya ilişkileri temalı sempozyumun açılışı - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması - Plaket takdimleri - Toplu fotoğraf çekimiANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde düzenlenen Türkiye - Rusya ilişkileri temalı sempozyumun açılışında konuştu.