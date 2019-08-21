Kalın: 'Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak' - ANKARA
Kalın: "Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(6)Kalın: Önümüzdeki haftalarda somut uygulamaları göreceğiz. Fırat'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak
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