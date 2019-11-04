Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kalın: 'Tel Tamir kasabası, bizim harekat alanımızın dışındadır' - ANKARA

Kalın: 'Tel Tamir kasabası, bizim harekat alanımızın dışındadır' - ANKARA

Kalın: "Tel Tamir kasabası, bizim harekat alanımızın dışındadır" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (2)Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Tel Tamir kasabası, bizim harekat alanımızın dışındadır. Burası YPG'nin kontrolü altında olan bir bölgedir."Kalın: "Barış Pınarı Harekatı'nın başarısını gölgelemeye yönelik kara propaganda faaliyetlerine karşı herkesin çok dikkatli olması gerekiyor."

Toplantı Propaganda Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında KonuştuCumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında Konuştu
Hastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk GörüntüsüHastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk Görüntüsü
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Birleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi TrafiğiBirleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi Trafiği
Beştepe’de büyükşehir başkanları toplantısıBeştepe’de büyükşehir başkanları toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı