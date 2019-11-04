Kalın: 'Tel Tamir kasabası, bizim harekat alanımızın dışındadır' - ANKARA
Kalın: "Tel Tamir kasabası, bizim harekat alanımızın dışındadır" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (2)Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Tel Tamir kasabası, bizim harekat alanımızın dışındadır. Burası YPG'nin kontrolü altında olan bir bölgedir."Kalın: "Barış Pınarı Harekatı'nın başarısını gölgelemeye yönelik kara propaganda faaliyetlerine karşı herkesin çok dikkatli olması gerekiyor."
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