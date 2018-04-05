Kalın - Suriye'de insani yardımların hızlı bir şekilde artırılması - ANKARA
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın düzenlediği basın toplantısı - İbrahim Kalın'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (6)Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Suriye'de insani yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılmasında rejim üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Çünkü gerek bu ateşkesin hayata geçirilmesi gerekse insani yardımların ulaştırılması konusunda en büyük engeli şu ana kadar rejim çıkarttı. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuyu detaylı bir şekilde mevkidaşlarıyla görüştü."