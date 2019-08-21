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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kalın: 'Seçilmiş olmak kimseyi masum kılmaz' - ANKARA

Kalın: 'Seçilmiş olmak kimseyi masum kılmaz' - ANKARA

Kalın: "Seçilmiş olmak kimseyi masum kılmaz" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(4)Kalın: (Üç belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) "Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata, siyasete, yönetime yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır."

Belediye Başkanı Basın Mensupları 

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