Kalın: 'Sayın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz' - ANKARA
Kalın: "Sayın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(5)Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz."
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