Kalın - Sanatçıların sınırdaki askerleri ziyareti - ANKARA
ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın düzenlediği basın toplantısı - Basın mensuplarından görüntü - İbrahim Kalın'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Sanatçıların sınırdaki askerleri ziyareti) Anamuhalefet liderinin bu ziyaretten neden bu kadar rahatsız olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Sakil ifadeler kullanarak anamuhalefet lideri aslında kendini küçük düşürmektedir."