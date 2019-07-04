Kalın: 'S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak'' - ANKARA
Kalın: "S - 400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak'' - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın toplantısıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.(2)"S - 400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak."
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