Kalın: '(PKK'nın Sincar'dan çekilmeye başladığı iddiası) Biz buna ihtiyatla yaklaşıyoruz' - ANKARA Haberi
Kalın: "(PKK'nın Sincar'dan çekilmeye başladığı iddiası) Biz buna ihtiyatla yaklaşıyoruz" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın düzenlediği basın toplantısı - İbrahim Kalın'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (11)Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(PKK'nın Sincar'dan çekilmeye başladığı iddiası) Biz buna ihtiyatla yaklaşıyoruz. Çünkü bu örgütün, bu tür yalan taktikleri çok sık karşımıza çıkan bir durum. İsim değiştiriyorlar, mevzi değiştiriyorlar, mevki değiştiriyorlar ama gene oradaki mevcudiyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar."