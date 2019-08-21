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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kalın: 'Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngörüyoruz' - ANKARA

Kalın: 'Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngörüyoruz' - ANKARA

Kalın: "Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngörüyoruz" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(2)Kalın: "Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngörüyoruz. Bunun istihdama da olumlu yansımaları olacaktır."

Enflasyon Yansıma Basın Mensupları 

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