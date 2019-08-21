Kalın: 'Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngörüyoruz' - ANKARA
Kalın: "Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngörüyoruz" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(2)Kalın: "Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngörüyoruz. Bunun istihdama da olumlu yansımaları olacaktır."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım