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24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Kalın: 'Montrö'yü tartışmaya açmayız' - ANKARA

Kalın: 'Montrö'yü tartışmaya açmayız' - ANKARA

Kalın: "Montrö'yü tartışmaya açmayız" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
(8)Kalın: "Montrö'yü tartışmaya açmayız. Montrö Boğazlar Anlaşması, Türkiye'ye boğazlar konusunda tam yetki veren bir anlaşmadır."Kalın: (Togo Kuleleri) Bizim için önemli olan iddiaların en kısa sürede aydınlatılması, bir ihlal, suç varsa gereğinin yargı makamlarınca yapılmasıdır.''Kalın: "Muhalefetin 'yaptırırım yaptırmazsın' meselesine getirmesi çok garip. Kanal İstanbul bir devlet projesidir, belediye ya da siyasi parti projesi değildir. İlgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor."

Basın Toplantısı Toplantı Siyasi Parti 

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