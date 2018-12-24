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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kalın - Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri - ANKARA

Kalın - Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri - ANKARA

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (10)Kalın: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Bunun mizahla ifade edilebilecek bir tarafı söz konusu değil."Kalın: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Bu tür sözleri sarf eden kişiler sadece Cumhurbaşkanının şahsına hakaret etmiş olmuyorlar aynı zamanda ona oy veren, destek veren, gönül veren milyonlarca insanın hür iradesine de saygısızlık ediyorlar."

Lyon Toplantı 

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