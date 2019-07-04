Kalın: '(Libya'daki gelişmeler) Hafter taraftarlarının bu saldırgan tutumundan derhal vazgeçmesi önem arz ediyor'' - ANKARA
Kalın: "(Libya'daki gelişmeler) Hafter taraftarlarının bu saldırgan tutumundan derhal vazgeçmesi önem arz ediyor'' - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın toplantısıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.(5)Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Libya'daki gelişmeler) Hafter taraftarlarının bu saldırgan tutumundan derhal vazgeçmesi ve uluslararası toplumun ve BM'nin tanıdığı meşru Sarrac hükümeti çerçevesinde bu sürecin yürütülmesi büyük önem arz ediyor."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım