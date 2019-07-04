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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kalın: '(Libya'daki gelişmeler) Hafter taraftarlarının bu saldırgan tutumundan derhal vazgeçmesi önem arz ediyor'' - ANKARA

Kalın: '(Libya'daki gelişmeler) Hafter taraftarlarının bu saldırgan tutumundan derhal vazgeçmesi önem arz ediyor'' - ANKARA

Kalın: "(Libya'daki gelişmeler) Hafter taraftarlarının bu saldırgan tutumundan derhal vazgeçmesi önem arz ediyor'' - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın toplantısıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.(5)Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Libya'daki gelişmeler) Hafter taraftarlarının bu saldırgan tutumundan derhal vazgeçmesi ve uluslararası toplumun ve BM'nin tanıdığı meşru Sarrac hükümeti çerçevesinde bu sürecin yürütülmesi büyük önem arz ediyor."

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