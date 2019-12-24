Kalın: '(Kanal İstanbul) Türkiye için yapılabilir, İstanbul için önemli bir projedir' - ANKARA
Kalın: "(Kanal İstanbul) Türkiye için yapılabilir, İstanbul için önemli bir projedir" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. (7)
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