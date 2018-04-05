Kalın - Kabine revizyonu ve Başbakan Yardımcısı Şimşek'in istifası iddiası - ANKARA Haberi
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın düzenlediği basın toplantısı - İbrahim Kalın'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (10)Kalın: "Afrin'deki mevcudiyetimiz şu anda devam edecek ki o sınır bölgesinde ve Afrin içinde güvenlik ve asayiş bütünüyle sağlanana kadar."Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Kabine revizyonu ve Başbakan Yardımcısı Şimşek'in istifası iddiası) Şu anda öyle bir şey söz konusu değil."