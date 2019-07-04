Kalın: '(Kabine revizyonu iddiaları) Bugün itibariyle gündemimizde böyle bir şey yok'' - ANKARA
Kalın: "(Kabine revizyonu iddiaları) Bugün itibariyle gündemimizde böyle bir şey yok'' - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın toplantısıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.(4)Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Kabine revizyonu iddiaları) Bugün itibariyle gündemimizde böyle bir şey yok."
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