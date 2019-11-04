Kalın: '(İdlip) İnsani bir krizin yaşanmaması için sahada bütün imkanlarımızı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz' - ANKARA
Kalın: "(İdlip) İnsani bir krizin yaşanmaması için sahada bütün imkanlarımızı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (6)
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