Kalın: 'İdlib'e yönelik saldırı ciddi bir güven bunalımına yol açacaktır' - ANKARA
Kalın: "İdlib'e yönelik saldırı ciddi bir güven bunalımına yol açacaktır" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması - Gazetecilerden görüntüANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (2)Kalın: İdlib'e yönelik saldırı her şeyden önce şu ana kadar devam eden siyasi süreçleri dinamitleyecektir, ciddi bir güven bunalımına yol açacaktır"Kalın: "Çağrımız, dünya kamuoyunun, Batılı ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, bölge ülkelerinin, bu konuda eş güdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ederek İdlib'e yönelik muhtemel bir saldırıyı durdurmasıdır."