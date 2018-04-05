Kalın: '(Hakan Atilla için ABD'de istenen ceza) Bu kararı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz' - ANKARA Haberi
Kalın: "(Hakan Atilla için ABD'de istenen ceza) Bu kararı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın düzenlediği basın toplantısı - İbrahim Kalın'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (13)Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Hakan Atilla için ABD'de istenen ceza) Bu kararı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Çok büyük bir haksızlık."