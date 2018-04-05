Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kalın: '(Hakan Atilla için ABD'de istenen ceza) Bu kararı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz' - ANKARA Haberi

Kalın: '(Hakan Atilla için ABD'de istenen ceza) Bu kararı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz' - ANKARA Haberi

Kalın: "(Hakan Atilla için ABD'de istenen ceza) Bu kararı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın düzenlediği basın toplantısı - İbrahim Kalın'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (13)Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Hakan Atilla için ABD'de istenen ceza) Bu kararı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Çok büyük bir haksızlık."

Basın Toplantısı Toplantı 

İlgili Foto Galeriler
Suriye Zirvesi Sonrası Üç Liderden AçıklamaSuriye Zirvesi Sonrası Üç Liderden Açıklama
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'daRusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'da
Erdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine KatıldıErdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine Katıldı
Bahçeli, MYK Ve MDK Üyeleri İle Anıtkabir'deBahçeli, MYK Ve MDK Üyeleri İle Anıtkabir'de
Vatanına Ve Milletine Aşık Bir Lider: Muhsin YazıcıoğluVatanına Ve Milletine Aşık Bir Lider: Muhsin Yazıcıoğlu
MHP 12. Olağan Büyük KurultayıMHP 12. Olağan Büyük Kurultayı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı